Mediator pomoże uwolnić tankowiec? Wielka Brytania zaprzecza

W ostatnim okresie wzrosły napięcia na linii Londyn-Teheran. 4 lipca władze brytyjskiego Gibraltaru zatrzymały i wprowadziły do portu irański tankowiec Grace 1. W akcji uczestniczyli żołnierze brytyjskiej piechoty morskiej. Władze tłumaczyły decyzję podejrzeniem, że tankowiec wiózł irańską ropę do Syrii, na którą sankcje nałożyła Unia Europejska. Policja Gibraltaru zatrzymała kapitana jednostki. Władze Iranu oświadczyły, że doszło do aktu piractwa morskiego, a tankowiec nie płynął do Syrii.

