Leszek Jażdżewski o opozycji: Problemem jest brak profesjonalizmu

Redaktor naczelny „Liberte!" Leszek Jażdżewski w programie „Onet Rano” ocenił między innymi „szóstkę Schetyny”. - Uważam, że "szóstka Schetyny" to była pierwsza próba mówienia własnym językiem. Może nie do końca udana, ale opowieść o dopłatach do najniższych pensji, to opowieść: bądźcie aktywni, a państwo się na was nie wypnie – powiedział.

