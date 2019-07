Szefowa administracji Hongkongu Carrie Lam: Ustawa o ekstradycji jest martwa

Na mocy ustawy mieszkańcy Hongkongu mogli być sądzeni przed sądami w Chinach, podporządkowanymi Komunistycznej Partii Chin. Ustawę postrzegano jako cios w prawa obywatelskie przysługujące mieszkańcom byłej brytyjskiej kolonii, funkcjonującej w Chinach w ramach zasady "jedno państwo - dwa systemy". Zgodnie z tą zasadą mieszkańcom Hongkongu przysługują prawa, których są pozbawieni mieszkańcy pozostałych części kraju - m.in. prawo do protestu, czy dostęp do niezawisłych sądów.

Przyjęcie przez władze Hongkongu ustawy, pozwalającej na ekstradycję mieszkańców Hongkongu do Chin, doprowadziło do protestów, w czasie których dochodziło do starć demonstrantów z policją. W związku z protestami ustawę zawieszono, ale mimo to nadal dochodziło do demonstracji - protestujący domagali się całkowitego wycofania się z ustawy przez władze Hongkongu, a część chciała również dymisji Lam.

Kulminacją protestów były demonstracje z 1 lipca (rocznica przekazania Hongkongu Chinom przez Wielką Brytanię) - wówczas to część uczestników pokojowego protestu odłączyła się od demonstracji i przeprowadziła udany szturm na parlament Hongkongu, który następnie był przez kilka godzin okupowany przez demonstrantów.