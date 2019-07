Jarosław Sellin: Nazywanie Westerplatte Disneylandem jest obraźliwe

Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz stwierdziła, że ustawa ta jest próbą przejęcia Westerplatte przez władzę centralną. Jarosław Sellin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego podkreślił jednak, że wciąż liczy na współpracę ze strony Gdańska. - Wierzę we współpracę, bo rzecz dotyczy tematu, który nie powinien dzielić Polaków - powiedział w "Salonie politycznym Trójki”. - Chcemy zbudować muzeum upamiętniające heroiczną siedmiodniową bitwę. Aby było to możliwe, trzeba ujednolicić strukturę właścicielską na tym półwyspie, która jest bardzo rozproszona. To nie jest problem tylko miasta Gdańska - dodał. - Kompromis, oferta współpracy, ta oferta leży na stole od dwóch lat. Dziwi mnie, że prezydent Aleksandra Dulkiewicz nie oddelegowała nikogo do komitetu decyzyjnego - podkreślił.

Jak stwierdził Sellin, władze Gdańska od 30 lat nie zrobiły nic, aby uporządkować teren półwyspu. - Znamy dokładne miejsce, w którym zginął na Westerplatte pierwszy polski żołnierz. Ludzie nie wiedzą, że takie miejsce istnieje, bo jest nieuporządkowane. Chodzimy po grobach, bunkrach i o tym nie wiemy - powiedział. - Przeprowadziliśmy cztery fazy badań archeologicznych. Władzom Gdańska przez 30 lat nie przyszło to nawet do głowy - zaznaczył.

Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego odniósł się także do słów prezydenta Sopotu Jacka Karnowskiego, który stwierdził, że "rząd chce zrobić na Westerplatte Disneyland". - Proszę, żeby nikt nie mówił o takich miejscach Disneyland. Używanie takich sformułowań jest obraźliwe i nieodpowiedzialne - podkreślił Sellin.