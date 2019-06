Rosati: Bezrobocie spada, bo rząd obniżył wiek emerytalny

"Panie Premierze @MorawieckiM , stopa bezrobocia spadła bo z rynku pracy odeszło 800 tys ludzi na skutek waszej polityki. Od trzech lat spada stopa aktywności zawodowej bo z rynku pracy wyszły kobiety z 500+ i obniżono wiek emerytalny" - odpowiedział szefowi rządu Rosati, który działania PiS-u nazwał "programem socjalizm+".

Po objęciu rządów PiS wycofał się z reformy emerytalnej przeprowadzonej przez rząd PO-PSL - wiek emerytalny, który miał wynieść dla mężczyzn i kobiet do 67 lat, został obniżony do 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet (do poziomu sprzed reformy).