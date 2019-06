Jacek Karnowski: Myślimy o tych miejscach, gdzie nie ma senatorów PO i PSL Fotorzepa/Michał Kolanko

- Bliska nam jest idea 99 do 1. Myślimy o tych miejscach, gdzie nie ma senatorów PO i PSL. My zdajemy sobie sprawę, że Senat to za mało. Stawiamy wezwanie i wyzwanie liderom politycznym, abyśmy poszli razem do Sejmu - powiedział w trakcie Rady Krajowej PO i Nowoczesnej Jacek Karnowski, prezydent Sopotu.