Gruzja: Saakaszwili wrócił na Ukrainę? Czas na deportację

Gruzińscy politycy naciskają na prokuraturę, by ponownie zaczęła domagać się od Ukrainy ekstradycji Micheila Saakaszwilego.

Gruziński parlamentarzysta Nukri Qantaria powiedział, że należy ponownie poruszyć kwestię ekstradycji byłego prezydenta Gruzji Micheila Saakaszwilego z Ukrainy do Gruzji.

- Uważam za absolutnie logiczne, że gdy ktoś jest poszukiwany, kwestia jego ekstradycji powinna zostać ponownie podniesiona. Myślę, że tak powinno się stać - powiedział poseł, cytowany przez Georgia Online.

Wtórował mu jego kolega z rządzącej partii Gruzińskie Marzenie Akaki Zoidze, który powiedział, że gruzińska prokuratura powinna ponownie zwrócić się do Ukrainy o ekstradycję Saakaszwilego. - Być może nasza prokuratura ponownie zaapeluje do Ukrainy. Teoretycznie to powinno nastąpić - zauważył.

Pod koniec lipca 2017 roku ówczesny prezydent Ukrainy Petro Poroszenko podpisał dekret o odebraniu ukraińskiego obywatelstwa Saakaszwilemu, które były gruziński prezydent otrzymał wcześniej, zanim objął stanowisko w administracji regionu Odessy. 12 lutego 2019 Saakaszwili został odesłany do Polski. Po niedawnych wyborach prezydenckich Saakaszwili zwrócił się do nowego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o przywrócenie obywatelstwa. Ten dokonał tego dekretem z 28 maja. Już dzień później Saakszwili przybył z Warszawy na lotnisko Kijów-Boryspol.

Za Saakaszwilim ciągną się procesy w Gruzji. 5 stycznia 2018 r. sąd miejski w Tbilisi uznał go za winnego nadużycia władzy prezydenckiej i skazał na trzy lata więzienia. Saakaszwili nazwał werdykt sądu w Tbilisi bezprawnym, sprzecznym z prawem międzynarodowym, prawem krajowym i zdrowym rozsądkiem.