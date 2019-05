Nieoficjalnie: PO wraca do formuły współpracy z Nowoczesną

Platforma Obywatelska i Nowoczesna mają ogłosić w piątek powrót do współpracy tych dwóch ugrupowań, które startowały już razem w wyborach samorządowych jako Koalicja Obywatelska.

Do zakończenia współpracy w formule Koalicji Obywatelskiej doszło po wyborach samorządowych, kiedy część parlamentarzystów z klubu Nowoczesnej przeszło do Platformy, która zmieniła nazwę swojego klubu w Sejmie na klub PO-KO. Nowoczesna zachowała swój klub (klub może stworzyć w Sejmie co najmniej 15 posłów), tylko dzięki przejściu Jacka Protasiewicza z klubu PSL-UED do Nowoczesnej.

Poniżej dalsza część artykułu

W wyborach do Parlamentu Europejskiego Nowoczesna i PO startowały razem w ramach Koalicji Europejskiej, do której należały też PSL, SLD, Zieloni i Inicjatywa Polska.

Po wyborach politycy PSL zaczęli jednak zwracać uwagę, że Koalicja Europejska została zawarta tylko na czas wyborów i przestała istnieć wraz z ich zakończeniem. Mówili o tym w #RZECZoPOLITYCE Piotr Zgorzelski i Marek Sawicki.

Teraz PO wraz z Nowoczesną ma powrócić do dwupartyjnej współpracy i rozpocząć rozmowy nad poszerzeniem takiej koalicji o inne partie - podaje RMF FM.

Wybory do PE wygrał w Polsce PiS, który uzyskał 45,38 proc. głosów. Koalicja Europejska zdobyła 38,47 proc. głosów. Próg wyborczy przekroczyła jeszcze tylko Wiosna z poparciem 6,06 proc.