Wybory parlamentarne 13 października?

Według ustaleń dziennika "Fakt" wybory parlamentarne mają się odbyć 13 października. PiS, po zwycięstwie w eurowyborach chce "popłynąć na fali sukcesu".

13 października to najwcześniejszy możliwy termin - mogą one rozpisane na dzień przypadający w ciągu 30 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu.

Politycy PiS cytowani przez "Fakt" potwierdzają, że możliwie najszybszy termin wyborów ma nie pozwolić opozycje na wyjście z szoku po przegranej w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

- Zanim opozycja przestanie się kłócić i dochodzić do tego, w jakim bloku iść do wyborów, my już będziemy mieli listy wyborcze i plan kampanii, bo już to robimy - mówi polityk partii rządzącej.

O krótkiej kampanii przed jesiennymi wyborami pisała również "Rzeczpospolita".

Kolejnym argumentem za szybkimi wyborami ma być też fakt, że tylko politycy PiS są aktywni w terenie podczas ferii czy wakacji.

Również Beata Szydło w dzisiejszej rozmowie z Polskim Radiu potwierdziła, że 13 października jest prawdopodobnym terminem wyborów.