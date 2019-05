Horała: Tusk nie przyjdzie na komisję ds. VAT? Po nokaucie trzeba ochłonąć

- Po nokaucie trzeba ochłonąć a nie iść zeznawać przed komisją - stwierdził Marcin Horała z Prawa i Sprawiedliwości, komentując zapowiedź szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska, że nie stawi się w środę przed komisją

Szef Rady Europejskiej Donald Tusk poinformował we wtorek w rozmowie z dziennikarzami w Brukseli, że nie pojawi się w tym tygodniu przed komisją śledczą ds. VAT. - W zeszłym tygodniu mój pełnomocnik poinformował, że jestem dokładnie od jutra na czele delegacji europejskiej w kilku państwach azjatyckich, ale jestem przekonany, że pełnomocnik znajdzie z komisją datę, która będzie możliwa. W tym tygodniu nie będzie to możliwe, ale na pewno znajdziemy czas, taki, który będzie można uzgodnić - mówił.

Na wypowiedź Tuska zareagował na Twitterze Marcin Horała, przewodniczący komisji. "Informuje, że do komisji nie wpłynęła od wezwanego Donalda Tuska żadna korespondencja (jak również od pełnomocnika). W związku z tym jutro o 10:00 otworzę obrady w celu stwierdzenia ew. niestawiennictwa dla dalszych kroków prawnych" - napisał.

"Najwyżej komisja jutro załatwi inną kwestię" - dodał Horała.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości nawiązał przy tym do niedzielnych wyborów do Parlamentu Europejskiego, w których jego ugrupowanie znacznie zdystansowało Koalicję Europejską. "Tak po ludzku to rozumiem. Po nokaucie trzeba ochłonąć a nie iść zeznawać przed komisją" - stwierdził.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego PiS otrzymało 45,38 proc. głosów, Koalicja Europejska - 38,47 proc., Wiosna - 6,06 proc., Konfederacja - 4,55 proc., Kukiz'15 - 3,69 proc., a Lewica Razem 1,24 proc.