Gasiuk-Pihowicz o wyroku TK ws. KRS: Karykatura

Kamila Gasiuk-Pihowicz w programie Onet Rano oceniła wczorajszy wyrok Trybunału Konstytucyjnego, dotyczący obsadzenia Krajowej Rady Sądownictwa. - Ten wyrok tylko pogłębia chaos prawny. Jedna niekonstytucyjnie wybrana instytucja będzie legitymizowała działanie drugiej - powiedziała.

Wczoraj Trybunał Konstytucyjny orzekł, że Sejm obsadził Krajową Radę Sądownictwa zgodnie z ustawą zasadniczą. W tej sprawie, w programie Onet Rano wypowiedziała się Kamila Gasiuk-Pihowicz, posłanka, należąca do klubu PO-KO. - Nie mieliśmy do czynienia z wyrokiem, to karykatura, paliwo do walki z instytucjami UE, stojącymi na straży wolności - powiedziała. Jak dodała, "te działania Trybunału Konstytucyjnego tylko pogłębiają konflikt, ze szkodą dla Polaków”.

Zdaniem Gasiuk-Pihowicz, ”Trybunał Konstytucyjny nie jest w stanie spełniać swojej roli". Posłanka skrytykowała również działanie Trybunału w sprawie odwołań do NSA. - To że TK odebrał polskim sędziom możliwość odwoływania się do NSA jest sytuacją kuriozalną. Odbiera się im prawo do sądu - powiedziała Gasiuk-Pihowicz. - To próba ucięcia fundamentu unijnego systemu - zaznaczyła.

Gasiuk-Pihowicz w rozmowie z Onetem odniosła się także do możliwości zadawania przez sędziów pytań prejudycjalnych. - To one stoją na straży praworządności. Kwestionowanie tego prawa to kwestionowanie obecności Polski w Unii, to uderzenie w pozycję Polski i stawianie interesu partykularnego wyżej niż państwowego - podkreśliła.

Posłanka powiedziała również, że "Polska nie uczestniczy w wielu programach Unii".- Europejski pociąg zmian ruszy i nikt się nie będzie oglądał na Polskę i Węgry, pozostaniemy na obrzeżach - stwierdziła i oceniła, że dużym zagrożeniem jest "odwracanie się rządu PiS plecami do UE i naszych przyjaciół w UE”. - Widzę instrumentalne podejście do wielu tematów - powiedziała, wyliczając, że PiS, wzniecało niechęć do uchodźców oraz osób innej orientacji płciowej. - Jeśli PiS dojdzie do wniosku, że opłaca się budować nastoje antyunijne, to podchwycą to media, kampania zostanie wszczęta - podkreśliła Gasiuk-Pihowicz.

Zapytana o to, czy nie jest to tylko kampania na potrzeby wewnętrzne, podkreśliła, że „taki pociąg trudno zatrzymać” i podała przykład brexitu. - To będą fundamentalnie ważne wybory. Opozycja musi się zjednoczyć, ma jedyną szansę wygrać wybory. Jeśli PiS wygra jesienią, to na dekady - powiedziała. Jak dodała, nie ma wątpliwości, że „następnych normalnych wyborów nie będzie, jeśli wygra PiS”.

Posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz w rozmowie z Onetem wspierała również postulaty nauczycieli i ich strajk. - Jestem absolutnie po stronie nauczycieli. Rozumiem, że są związane z tym pewne ryzyka i koszty, ale gdy patrzę na zarobki nauczycieli, to widzę ogromne niedofinansowanie - powiedziała, gdy zapytano ją o zbliżający się protest. Podkreśliła także, że strajk widzi "jako inwestycję w przyszłość", ze względu na to, że nauczyciele "walczą o jakość edukacji naszych dzieci”. - Rząd tworzy atmosferę zaszczuwania nauczycieli - powiedziała i podkreśliła, że związkowcy są arogancko traktowani i obrażani.

Gasiuk-Pihowicz podkreśliła też, że nie godzi się, aby doświadczony nauczyciel zarabiał "tyle co na kasie". Zapytana o uczniów, którzy w tej sytuacji mogą być narażeni na dodatkowy stres, powiedziała, że "nieuczciwe jest kierowanie zarzutów do nauczycieli, a nie do rządu PiS".