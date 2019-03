Janina Ochojska: Idę do PE po to samo, co robiłam w PAH

Janina Ochojska, startująca do Parlamentu Europejskiego z Koalicji Europejskiej powiedziała w programie Onet Rano, że „chce pokazać, że polityka też może budować wspólne dobro”. - Można uprawiać ją w sposób etyczny - podkreśliła.

- Idę do parlamentu po to samo, co robiłam w PAH przez 26 lat. Służyłam ludziom najbardziej potrzebującym - powiedziała w programie Onet Rano Janina Ochojska, która startuje do Parlamentu Europejskiego z Koalicji Europejskiej. Jak dodała, swoje doświadczenie chce wykorzystać na większym forum, ale nie chce robić kariery politycznej.

Zagadnienia, którymi jako europarlamentarzystka chciałaby zajmować się Ochojska to niepełnosprawni, zanieczyszczenie środowiska, pomoc humanitarna oraz dożywianie dzieci w szkołach. Podkreśliła, że "musi mówić szerzej" i jest tego świadoma. - Nie wątpię, że znajdę partnerów. Jest coś do zrobienia i wierzę, że pomoże mój entuzjazm - powiedziała. Podkreśliła także, że wierzy w swój dar przekonywania.

Ochojska przypomniała, jak 26 lat temu - 26 grudnia - wyjechał pierwszy konwój pomocy do Sarajewa. - Nikt nie wierzył, że ja tam dojadę - powiedziała Ochojska. - Jestem dokładnie w tym samym momencie, w jakim byłam wtedy, w 1992 r. Podejmowałam się czegoś, czego nie byłam pewna. ale wierzyłam, że realnie mogę zmieniać świat - dodała.

Janina Ochojska jest przekonana, że na forum Parlamentu Europejskiego można rozwiązać wiele problemów, w tym między innymi ten z uchodźcami. Działaczka mówiła o stworzeniu programu, który umożliwi uchodźcom powrót do ich ojczyzn, a także centralnego rejestru uchodźców. Jak zaznaczyła, wielu uchodźców chciałoby wrócić choćby do sąsiednich krajów. - Pozostać powinni ci, których życie po powrocie do swojego kraju byłoby zagrożone - powiedziała i podała przykłady współistnienia z uchodźcami, którzy znajdują pracę w krajach, do których wyemigrowali. - Ameryka rozwiązywała to tak, że przyjmowała daną liczbę osób, wiedząc ile osób potrzeba do wykonania różnych prac. Wiemy, że w Polsce jest o wiele więcej pracy niż my możemy wykonać - podkreśliła.

Janina Ochojska przyznała również, że problem z uchodźcami jest bardzo trudny. - Ale nie rozwiążemy go, wzbudzając strach i zapominając, co dzieje się w krajach tych ludzi i dlaczego oni muszą uciekać - powiedziała. - Wierzę w silną Europę, która potrafi przeciwstawić się skrajnym, nacjonalistycznym nastrojom. Będąc razem i tworząc silną Unię jesteśmy w stanie rozwiązywać problemy społeczne - zaznaczyła i dodała, że "można zrobić o wiele więcej niż sądzimy, dawać warunki dla rozwoju".