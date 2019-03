Brazylia otworzy bazę dla amerykańskich satelitów

Prezydent Brazylii Jair Bolsonaro w poniedziałek podpisał umowę na mocy której Amerykanie będą mogli wykorzystywać bazę Alcantara w stanie Maranhao do wystrzeliwania komercyjnych satelitów na orbitę - informuje AFP.

Bolsonaro we wtorek spotka się w Białym Domu z Donaldem Trumpem, do którego często jest porównywany. Podróż Bolsonaro do Waszyngtonu to jego pierwsza zagraniczna podróż jako prezydenta co stanowi złamanie niepisanego zwyczaju, że prezydent Brazylii w pierwszą zagraniczną podróż udaje się do Argentyny.

Poniżej dalsza część artykułu

- Powinniśmy dziękować Bogu za bieżącą zmianę ideologii (dominującej) w Brazylii - powiedział Bolsonaro przemawiając przed Amerykańską Izbą Handlową (US Chamber of Commerce).

- Chcemy uczynić Brazylię wielką, tak jak Trump chce uczynić Amerykę wielką - dodał.

Alcantara jest idealnym miejscem do wystrzeliwania satelitów na orbitę, ponieważ leży blisko równika, przez co zużycie paliwa przy wystrzeliwaniu satelity zmniejsza się o ok. 30 proc.

Brazylia liczy, że otwierając bazę Alcantara dla Amerykanów przejmie część zysków, które dziś trafiają do francuskiej Gujany, gdzie znajduje się Gujańskie Centrum Kosmiczne - kosmodrom zlokalizowany w pobliżu Kourou.

Umowa musi być jeszcze zaakceptowana przez brazylijski Kongres, który w przeszłości zablokował podobne porozumienie podpisane przez prezydenta Fernando Herique Cardoso. Kongres wyraził wówczas obawę, że Brazylia straci suwerenność na rzecz USA.

Bolsonaro nie kryje, że liczy, iż USA będą inwestować w Brazylii nie tylko w kosmodrom.

- W innych obszarach: górnictwie, rolnictwie, bioróżnorodności - bardzo mile widzielibyśmy partnerstwo z krajem, który podziwiam - mówił prezydent Brazylii.