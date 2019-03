Niespodziewana dymisja prezydenta Kazachstanu Nursułtana Nazarbajewa. Po 29 latach

78-letni Nursułtan Nazarbajew, rządzący od 29 lat prezydent Kazachstanu, ogłosił we wtorek, że rezygnuje ze stanowiska.

Nursułtan Nazarbajew o swojej decyzji poinformował naród w czasie wystąpienia telewizyjnego.

Prezydent Kazachstanu jest jednym z najdłużej urzędujących przywódców na świecie. Stanowisko prezydenta zajmuje od czasu rozwiązania ZSRR w 1990 roku.

Nazarbajew, który do 1991 roku był pierwszym sekretarzem KC Komunistycznej Partii Kazachskiej SRR, wygrał w tym roku pierwsze wybory prezydenckie, uzyskując wynik 98 procent głosów. Kadencja miała trwać cztery lata, ale w 1995 roku po referendum w tej sprawie została wydłużona do 2000 roku. Później ponownie została skrócona, w efekcie wprowadzenia nowej konstytucji. Nazarbajew nie miał jednak problemów z reelekcją w 1999 roku, uzyskując 81 proc. głosów. Trzecią kadencję wygrał w 2005 roku, a czwartą sześć laty później. W przyspieszonych wyborach w 2015 roku zebrał 97,75 proc. głosów i uzyskał kolejną kadencję, tym razem do 2020 roku.

W lutym Nazarbajew nakazał kazachskiemu rządowi złożenie rezygnacji.

Urzedującym prezydentem ma być teraz przewoniczący Senatu Kasym-Żomart Tokajew.