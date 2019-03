Królowa Elżbieta II opublikowała na Instagramie pierwszy post

„Dziś, gdy odwiedzam Muzeum Nauki, zainteresowałam się listem, który znajduje się w królewskich archiwach" - napisała w swoim pierwszym na Instagramie wpisie królowa Elżbieta II.

Jak pisze CNN, królowa Elżbieta II opublikowała pierwszy post na Instagramie na profilu The Royal Family w czwartek 7 marca. Monarchini w związku z otwarciem Centrum Smitha, była w londyńskim Muzeum Nauki. Elżbieta II podzieliła się z użytkownikami medium społecznościowego zdjęciem listu, który zobaczyła podczas swojej wizyty. To dokument wysłany przez żyjącego w XVIII-XIX wieku matematyka Charlesa Babbage’a do księcia Alberta.

„Dziś, gdy odwiedzam Muzeum Nauki, zainteresowałam się listem, który znajduje się w królewskich archiwach. Został wysłany w 1843 roku do mojego prapradziadka, księcia Alberta" – napisała królowa Elżbieta II w opublikowanym poście. „Dzisiaj miałam przyjemność poznawać inicjatywy związane z kodowaniem komputerowym dla dzieci. (…) Muzeum Nauki od dawna promuje technologię, innowacje i inspiruje następną generację wynalazców" – podkreśliła.

Profil The Royal Family na Instagramie obserwuje ponad 4,5 miliona użytkowników.

Muzeum Nauki podkreśliło, że „jest zaszczycone, że przy okazji otwarcia, Wasza Wysokość po raz pierwszy opublikowała post na Instagramie".