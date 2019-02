Andruszkiewicz: Tusk - wybitny europejski asceta

- Zabrakło łez, dzieci z kwiatami i spontanicznego "sto lat" - stwierdził poseł Adam Andruszkiewicz, komentując środowy wywiad Donalda Tuska.

"Gazeta Wyborcza" ujawniła kilkanaście dni temu nagranie rozmowy Jarosława Kaczyńskiego z austriackim biznesmenem Geraldem Birgfellnerem, do której doszło 27 lipca 2018 roku. W czasie rozmowy poruszana jest kwestia budowy dwóch wieżowców przez spółkę Srebrna. Do inwestycji, kredytu na którą miał udzielić Pekao SA ostatecznie nie doszło - m.in. dlatego, że władze Warszawy nie wydały wymaganej zgody.

Tusk pytany o sprawę budowy wieżowców, które przyniosłyby Srebrnej liczone w dziesiątkach milionów złotych zyski z wynajmu rocznie odpowiedział, że "może nie jest zaskoczony", ale "że aż tak jest (Kaczyński) owładnięty obsesją pieniędzy, to nie sądził że to dojdzie do tego etapu".

Przewodniczący Rady Europejskiej podkreślił, że "nie uważa, że to jest obsesja". - Wiem o tym - dodał. - Już na początku lat 90-tych,już wtedy widać było tę obsesję pieniędzy, że trzeba mieć bardzo dużo pieniędzy do robienia polityki - takie było podejście do tych spraw działaczy PC - mówił Tusk.

"Wybitny europejski asceta, Donald Tusk, który dla dobra Polski zgodził się wieść uwłaczające życie za ponad 100 tys. zł miesięcznie - w TVN zarzuca Jarosławowi Kaczyńskiemu "owładnięcie obsesją pieniędzy" i pochyla się nad losem ubogich" - skomentował na Twitterze Adam Andruszkiewicz, poseł wybrany z list Kukiz'15, obecnie wiceminister cyfryzacji.

"Zabrakło łez, dzieci z kwiatami i spontanicznego »sto lat«" - dodał.

