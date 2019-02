Adam Bielan: My wybory traktujemy poważnie

Donald Tusk chwyta się już za bary z Grzegorzem Schetyną, panowie wracają do swojej wieloletniej rywalizacji - mówił wicemarszałek Senatu Adam Bielan w programie #RZECZoPOLITYCE

Dzień dobry, Jacek Nizinkiewicz #RZECZoPOLITYCE. Moim gościem jest Adam Bielan, wicemarszałek Senatu z PiS.

Dzień dobry.

Czy jeżeli się pan dostanie do Parlamentu Europejskiego, to złoży pan mandat, czy będzie pan wypełniał funkcje parlamentarzysty?

Traktuje poważnie wyborców i jeżeli zostanę wybrany i wyborcy tak zdecydują , to obejmę ten mandat.

Pan, i Beata Mazurek mówi, że jak „zdobędziemy mandat, to będziemy decydować, czy będziemy go obejmować”.

W naszym obozie nie było dotąd takiego przypadku, oczywiście może się zdarzyć, że w trakcie kadencji posła, senatora, czy posła do Parlamentu Europejskiego, może być ważna propozycja objęcia jakiegoś stanowiska. Na przykład Janusz Wojciechowski, który był posłem do Parlamentu Europejskiego, w trakcie kadencji został kandydatem do Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, i to stanowisko objął, na jego miejsce weszła pani posłanka, która miała drugi wynik pod względem liczby głosów. Nie wierzę w to, że jakikolwiek polityk wybrany do Parlamentu Europejskiego, po wyborze, zrezygnuje. Takie zapowiedzi składał jak dotąd tylko Robert Biedroń.

Poniżej dalsza część artykułu

Pan wyklucza, że ktokolwiek kto dostałby się z list PiS-u do Parlamentu Europejskiego mógłby zrezygnować z mandatu?

Tak, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji w tym momencie.

To po co pani Beata Mazurek, jako rzecznik PiS-u, mówi takie rzeczy?

Nie wiem, nie rozmawiałem jeszcze z panią marszałek. My podchodzimy do tych wyborów bardzo serio, to są bardzo ważne wybory, zarówno jeśli chodzi o kalendarz wyborczy w naszym kraju, ale są też ważne same w sobie, zdecydowana większość prawa. która obowiązuje w Polsce jest kształtowana w Brukseli, Strasburgu. Decyzje tam podejmowane mają również wpływ na nasze codzienne życie. W zeszłym roku zastanawialiśmy się, czy dojdzie do znaczących podwyżek cen energii, dzięki stanowczym działaniom premiera Morawieckiego na szczęście tak się nie stało, ale był to efekt decyzji, które były podjęte w Brukseli o większym uwolnieniu handlu certyfikatami do emisji Co2.

Czy wyobraża pan sobie sytuację w której PiS wygrywa kolejne wybory lub też rządzi ze współkoalicjantem, i np. Joachim Brudziński wraca z Parlamentu Europejskiego jako europoseł i wchodzi do rządu?



Nie wiem, to już jest pytanie do pan Brudzińskiego, ale zdaje się, że pan minister wczoraj w mediach społecznościowych z takimi scenariuszami się rozprawiał.

Premier Beata Szydło ucieka do Parlamentu Europejskiego w obawie przed Trybunałem Stanu?

Nie żartujmy.

Politycy opozycji mówią, ze postawią panią Beatę Szydło przed Trybunałem Stanu.

Grzegorzy Schetyna, rzeczywiście od wielu miesięcy zapowiada krwawą polityczną vendettę, jestem przekonany, że zdecydowana większość Polaków, nie chce wzrostu napięcia na Polskiej scenie politycznej. To jest ostatnia rzecz, której Polska potrzebuje. Polska ma wiele wyzwań wewnętrznych, zewnętrznych, nie potrzebuje jeszcze większego konfliktu, niż ma to miejsce dzisiaj, a jeszcze większy konflikt byłby zagwarantowany gdyby PO doszła do władzy i realizowała swoje krwawe pomysły.

Beata Mazurek, rzecznik PiS zapowiedziała uchwałę, na najbliższym posiedzeniu Sejmu o odpowiedzialności za Holokaust, w związku z niedopuszczalnymi wypowiedziami, które miały miejsce podczas konferencji bliskowschodniej. Ta uchwała sejmu zostanie podjęta, czy nie?

To jest decyzja moich kolegów posłów, w senacie takiej inicjatywy nie ma, trzeba zapytać moich kolegów w Sejmie. Z tego co wiem chyba nie jest przewidziana w porządku obrad tego posiedzenia.

Ale to jest właśnie to najbliższe posiedzenie.

Tak, ale z tego co wiem, nie ma tego na razie w porządku obrad, ale zaznaczam, że nie znam szczegółów i odsyłam do prezydium Sejmu.

Ta uchwała może być na kolejnym posiedzeniu Sejmu?

Być może tak, po pierwsze jeśli chodzi o słowa premiera Netanjahu, to władze izraelskie dość szybko zaczęły je wyjaśniać, prostować. Jeśli chodzi o skandaliczne słowa szefa pełniącego obowiązki Izraelskiej dyplomacji, one się spotkały z bardzo dużym potępieniem środowisk żydowskich na świecie, zabrał głos amerykański kongres żydów i organizacje żydowskie w Polsce.

Jak pan odebrał wystąpienie Donalda Tuska, który nie ukrywa, że to jest ’’również jego wojna’’, czyli wybory do Parlamentu Europejskiego oraz to co się w Polsce dzieje i nie ukrywa, że 4 czerwca zaangażuje się w sytuację polityczną w Polsce.

Nie widziałem jeszcze całego wywiadu, natomiast widać wyraźnie, że Donald Tusk chwyta się już za bary z Grzegorzem Schetyną, panowie wracają do swojej wieloletniej rywalizacji. Wyraźnie są wbijane szpilki w Grzegorza Schetynę, będziemy obserwować pojedynek tych dwóch zawodników.

A nie chce się Donald Tusk chwycić za bary z Jarosławem Kaczyńskim i odbić Polskę z rąk prezesa?

Przede wszystkim Donald Tusk musi pamiętać, że obowiązuje go zasada neutralności jako przewodniczącego Rady Europejskiej nie ma prawa angażować się w żadne spory polityczne w jakimkolwiek kraju członkowskim UE. Do póki nie złoży rezygnacji lub nie skończy się jego kadencja nie może angażować się w życie polityczne, więc Donald Tusk próbuje tylko sugerować różne rzeczy. Jeżeli zaangażuje się mocniej w politykę to moim zdaniem to będzie podstawa do tego, żeby stwierdzić, że łamię tę zasadę neutralności.