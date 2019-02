Gruzja: Rządzący stracili konstytucyjną większość

Poseł Beka Natswliszwili opuścił partię Gruzińskie Marzenie, redukując reprezentację partii rządzącej do 112 mandatów.

Natswliszwili ogłosił swoją decyzję w piątek, krótko po tym, jak parlament przegłosował rządowy projekt dotyczący systemu emerytalnego. Poseł powiedział, że głosowanie pokazało, iż między nim a partią są "oczywiste" różnice.

Poniżej dalsza część artykułu

Natswliszwili będzie posłem niezależnym po opuszczeniu Gruzińskiego Marzenia oraz koalicji tej partii z socjaldemokratami. Ci ostatni mają w parlamencie siedmiu przedstawicieli.

Decyzja Natswliszwilego nastąpiła po odejściu innych posłów GM - Eki Beselii i Lewana Gogiczaiszwilego, co oznacza, że ??Gruzińskie Marzenie straci większość konstytucyjną w parlamencie. Potrzeba do niej co najmniej 113 posłów. Większość taka wymagana jest do przyjęcia poprawek do konstytucji.