Radosław Sikorski: Polska prawica zwariowała

Trzeba sobie zadać pytanie, co się stało z polską prawicą, żeby nawet tak starego antykomunistę jak ja, od siebie odrzucić - powiedział w Polsat News były szef MSZ Radosław Sikorski.

Sikorski komentował w programie "Graffiti" decyzję SLD, który zdecydował się wejść do Koalicji Europejskiej.

Ocenił, że w obecnej sytuacji członkostwo Polski w Unii Europejskiej jest "kluczowym polskim interesem narodowym", a wybory do Europarlamentu, w których wystartuje ze wspólnych list Koalicja Europejska, będą bardzo ważne.

Poniżej dalsza część artykułu

- To będą bardzo ważne wybory, ponieważ ustanowią dynamikę polityczną w Polsce, ale także mamy wielki problem w Unii Europejskiej. Cała armia "eurofobów", nacjonalistów chce wejść do PE, po to żeby go paraliżować i rozsadzać od wewnątrz - ocenił Sikorski. Dodał, że w interesie Polski jest, by do Europarlamentu nie weszła grupa ludzi, którzy "będą dosypywać do nacjonalistycznego pieca'.

Były szef MSZ stwierdził, że gdy Leszek Miller, były szef SLD, był członkiem politbiura - wtedy mu się sprzeciwiał. Ale to rząd Millera wprowadził Polskę do UE. Tymczasem dziś politycy prawicy chcą ją z Unii wyprowadzić. Z tej perspektywy, jak mówił Sikorski, bliżej mu obecnie do Millera niż do Kaczyńskiego.

- Trzeba sobie zadać pytanie, co się stało z polską prawicą, żeby nawet tak starego antykomunistę jak ja, od siebie odrzucić. Polska prawica zwariowała, poszła w nacjonalizm, a teraz w rozdawnictwo socjalne - mówił Sikorski.

Jego zdaniem należy oddać honor Grzegorzowi Schetynie, na którym dziennikarze "wieszali psy", a to obecny szef PO doprowadził do powstania Koalicji Europejskiej, która w sondażach przed wyborami do Europarlamentu remisuje z PiS. Według Sikorskiego to sukces, bo PiS jest w sondażach "faworyzowany".

Były polityk PO nie zdecydował jeszcze, czy będzie startował w eurowyborach.