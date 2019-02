Świat arabski doczekał się pierwszej kobiety na czele MSW

Raya al-Hassan została pierwszą w historii kobietą, która stanęła na czele MSW w świecie arabskim - zauważa Reuters. Al-Hassan jest jedną z czterech kobiet w nowym rządzie Libanu.

W skład libańskiego rządu, oprócz al-Hassan, wchodzą jeszcze Violette Safadi - minister ds. społecznej i ekonomicznej rehabilitacji młodzieży i kobiet; May Chidiac - minister ds. rozwoju administracji oraz Nada Boustani Khoury, minister ds. energii i wody.

Nigdy wcześniej tak wiele kobiet nie weszło do rządu Libanu - zauważa Reuters. W poprzednim rządzie była tylko jedna kobieta.

Raya al-Hassan była już w przeszłości ministrem finansów - w latach 2009-2011 - jednak dopiero objęcie przez nią ważnego resortu siłowego zostało uznane za duży krok naprzód dla kobiet w polityce Libanu.

- To powód do dumy dla wszystkich kobiet i wszystkich tych, którzy wierzyli w możliwości kobiet - powiedziała al-Hassan po swojej nominacji.

- Jest wiele kobiet na czele resortów spraw wewnętrznych i obrony w świecie - dowiodły one, że są efektywne (na tych stanowiskach). To może być nowe zjawisko w Libanie i krajach arabskich, mam nadzieję, że nie będzie to odosobniony przypadek - dodała.

Liban, mimo że uważany jest za kraj dość liberalny w polityce wobec kobiet, nadal w dużej mierze jest krajem, w którym obowiązują patriarchalne stosunki - pisze Reuters. Dopiero w 2017 roku parlament Libanu uchylił przepisy, które pozwalały gwałcicielowi uniknąć kary za gwałt jeśli po zgwałceniu kobiety poślubił ją.