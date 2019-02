Wenezuela: "Chcą obalić prezydenta? Muszą przejść po naszych trupach"

Minister obrony Wenezueli Vladimir Padrino stwierdził we wtorek, że opozycja będzie musiała "przejść po naszych trupach" by obalić prezydenta Nicolasa Maduro i ustanowić nowy rząd.

- Ci którzy usiłują zostać prezydentem w Wenezueli ... będą musieli przejść po naszych trupach - powiedział w w czasie rozmowy w państwowej telewizji minister obrony.

Poniżej dalsza część artykułu

Padrino odnosił się do lidera opozycji Juana Guaido, który powołując się na konstytucję, ogłosił się tymczasowym prezydentem i uznał zaprzysiężenie Maduro na kolejną kadencję za bezprawną.

Minister zapowiedział też we wtorek, że wojska wenezuelskie będą stacjonować wzdłuż granic kraju, aby zapobiec naruszeniom terytorialnym kraju. To reakcja na plan opozycji sprowadzenia pomocy humanitarnej w celu złagodzenia kryzysu gospodarczego.

Prezydent Nicolas Maduro odrzucił oferty zagranicznej pomocy, zaprzeczając istnieniu powszechnego niedoboru podstawowych środków, jak żywność i artykuły medyczne. Oskarżył też Juana Guaido o wykorzystywanie pomocy humanitarnej do podkopania zaufania do rządu w "zaaranżowanej przez USA próbie obalenia go".

Stany Zjednoczone wysłały tony pomocy na granicę Kolumbii z Wenezuelą, ale Maduro odmówił jej przyjęcia.