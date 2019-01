Maduro: Jestem gotowy na negocjacje z opozycją i mediację

Prezydent Wenezueli Nicolas Maduro powiedział w środę, że jest gotów usiąść do rozmów z opozycją i otworzyć się na możliwość mediacji ze strony krajów trzecich - podała rosyjska agencja informacyjna RIA.

Wenezuela pogrążyła się w politycznym chaosie w zeszłym tygodniu po tym, jak Stany Zjednoczone uznały Juana Guaido, lidera opozycji, za tymczasowego prezydenta. Moskwa konsekwentnie wspiera tymczasem Maduro.

Poniżej dalsza część artykułu

- Jestem gotów zasiąść przy stole negocjacyjnym z opozycją, abyśmy porozmawiali z korzyścią dla Wenezueli, ze ze względu na pokój i przyszłość kraju - powiedział Maduro, cytowany przez rosyjską agencję RIA.

Zapytany o możliwość pośredniczenia i mediacji przez kraje trzecie, Maduro stwierdził, że "istnieje kilka rządów, organizacji na całym świecie, które wykazują szczerą troskę o to, co dzieje się w Wenezueli i wezwały do dialogu".

Dodał też, że jego kraj otrzymał od prezydenta Rosji Władimira Putina "poparcie na wszystkich frontach", a za rząd Wenezueli jest mu "ogromnie wdzięczny". Oskarżył też prezydenta USA Donalda Trumpa, że ten kazał go zabić.

W środę Sąd Najwyższy Wenezueli przychylił się do wniosku prokuratury i zabronił Juanowi Guaido opuszczania kraju. Przeciwko przewodniczącemu Zgromadzenia Narodowego prokuratura prowadzi obecnie postępowanie kryminalne w związku z jego działaniami politycznymi.

Dowiedz się więcej: Wenezuela: Guaido z zakazem opuszczania kraju