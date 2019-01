Konwencja Biedronia ma być największym wydarzeniem politycznym od ponad 10 lat

Około 7 tys. osób ma pojawić się na warszawskim Torwarze w niedzielę na konwencji ruchu Roberta Biedronia. - To największe wydarzenie polityczne w Polsce od ponad 10 lat - mówi Krzysztof Gawkowski, który w ruchu Biedronia odpowiada za tworzenie struktur.

Według polityków tworzącej się partii celem niedzielnej konwencji jest pokazanie, że inna polityka jest możliwa. Jak deklarują, ma być oparta na propozycjach programowych dotyczących najważniejszych spraw dla Polaków, a Biedroń ma pokazać nową jakość. Taki przynajmniej jest cel. - Do tej pory tworzące się partie stawiały na idee. My stawiamy na ustawy. Pokażemy ustawy - mówił Gawkowski w radiu RDC.

Biedroń ma pokazać też konkretne projekty ustaw dotyczących najważniejszych spraw społeczno-gospodarczych. Poznamy też nazwę jego partii. W poniedziałek 4 lutego Biedroń rusza w objazd Polski - o czym w ubiegłym tygodniu "Rzeczpospolita" pisała jako pierwsza. Pierwszym celem w trasie Biedronia jest Łódź, później odwiedzi kolejne miasta w Polsce. To element przygotowań do kampanii europejskiej, która oficjalnie ruszy pod koniec lutego. Wtedy poznamy też nazwiska na listach. Biedroń ma wystartować, ale nie przyjmie mandatu. Za to mocno krytykuje go Platforma Obywatelska.

