Wicedyrektor Muzeum Warszawy zawieszony za wpis z Kaczyńskim

Na miesiąc został zawieszony wicedyrektor Muzeum Warszawy Jarosław Trybuś. To reakcja na zamieszczoną w internecie grafikę przedstawiającą nóż, którego rękojeść przypomina profil twarzy prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Wczoraj rzecznik stołecznego ratusza Kamil Dąbrowa poinformował, że prezydent Rafał Trzaskowski spotka się w tej sprawie z dyrektor Muzeum Warszawy.

"Wymagając od innych, wymagamy też od siebie. W instytucjach Warszawy brutalizacja języka debaty publicznej nie pozostanie bez konsekwencji" - napisał Kamil Dąbrawa.

Po spotkaniu dyrektor muzeum Ewa Nekanda-Trepka poinformowała, że Jarosław Trybuś został zawieszony na miesiąc.

- W dniu dzisiejszym podjęłam decyzję o zawieszeniu dyrektora Trybusia z pełnienia funkcji wicedyrektora naszego muzeum, a także cofnęłam wszelkie pełnomocnictwa po rozmowie z prezydentem Trzaskowskim, który poparł moją decyzję - przekazała dyrektor Muzeum Warszawy.

- Nie akceptujemy tego rodzaju zachowań nawet na prywatnych kontach i to jest po prostu skandaliczne i nie możemy się na to zgodzić. To godzi zarówno w wizerunek Muzeum, a przede wszystkim m.st. Warszawy - dodała.

Wicedyrektor muzeum już wczoraj usunął swój wpis. Później przeprosił za swoje zachowanie.