Poseł: Sieć 5G to ludobójstwo zaplanowane na Polakach

Sieć 5G zaszkodzi populacji, polskie dzieci są przedmiotem handlu, a amerykańska ustawa zagraża bytowi państwa - ostrzega premiera nowy parlamentarzysta.

„Czy Premier Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Pan Mateusz Morawiecki bierze na siebie osobiście odpowiedzialność za możliwość stosowania technologii 5G (…), a szczególnie za biologiczne konsekwencje użycia technologii 5G na populację Polek i Polaków” – pyta w interpelacji do premiera poseł Robert Majka. Dodaje, że długoterminowa ekspozycja na pole elektromagnetyczne może powodować wzrost zachorowań na nowotwory, alzheimera i bezpłodność.

Poniżej dalsza część artykułu

Wybrany z list Kukiz’15 Robert Majka to z jeden z najnowszych posłów. W listopadzie zajął miejsce Wojciecha Bakuna, który został prezydentem Przemyśla. I mimo krótkiego stażu zaczyna się już wyróżniać tematyką składanych przez siebie interpelacji.

W rozmowie z „Rzeczpospolitą” mówi, że siecią 5G, która ma być przyszłością łączności komórkowej, zainteresował się, oglądając m.in. internetowe wywiady z Ewą Pawelą. W sieci przedstawiana jest jako „sygnalistka kontroli umysłu” i wypowiada się w takich tematach, jak „broń mikrofalowa przeciw Polakom” oraz „zdalnie sterowane samobójstwa”.

Pawela sieć 5G nazywa „ludobójstwem zaplanowanym na Polakach”. – Powołuje się ona na brytyjskiego eksperta Barriego Trowera, znawcę broni mikrofalowej, dlatego uznałem, że warto przyjrzeć się tej sprawie – mówi Majka.

Inną swoją interpelację oparł na informacjach uzyskanych od Pawła Bednarza, prezesa Fundacji Dobrego Pasterza. Pisze w niej o „handlu polskimi dziećmi”, czego przykładem ma być sprawa pewnego chłopca z Wrocławia.

Bednarz zasłynął w 2016 roku, gdy w Sejmie, podczas jednej z konferencji prasowych, profesjonalnym chwytem judo powalił szefa biura prasowego PiS. W internecie często wypowiada się na temat nieprawidłowości w adopcjach, jednak wielu polityków wątpi w jego wiarygodność. „Pan Bednarz jest albo osobą nie do końca poczytalną, albo przez kogoś »wystawioną« w roli prowokatora” – napisał o nim Paweł Kukiz.

Robert Majka twierdzi jednak, że Bednarz jest wiarygodny. W swojej interpelacji apeluje do Morawieckiego o „zatrzymanie wszystkich adopcji zagranicznych do czasu potwierdzenia ich zgodności z Konstytucją RP”.

Do premiera zwrócił się też w sprawie amerykańskiej ustawy S. 447, mającej rzekomo umożliwić roszczenia żydowskie. Poseł przestrzega przed „zagrożeniem dla bytu ekonomicznego państwa polskiego, dla Polek i Polaków, czego nie wybaczą temu rządowi, i następnym, pokolenia Polek i Polaków”. To jedna z niewielu interpelacji, na które dostał już odpowiedź. Wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk odpisał, że ustawa „nie stanowi podstawy do wysuwania roszczeń”.

– Uważam, że to mój obowiązek, zajmować się tematami poważnymi – mówi Robert Majka, a to nie pierwszy raz, gdy zwraca uwagę swoimi oryginalnymi poglądami.

Zanim został posłem, był sędzią Trybunału Stanu z rekomendacji Kukiz’15. W „Rzeczpospolitej” pisaliśmy, że za legalnie obowiązującą uważa konstytucję z 1935 roku. Do sierpnia ubiegłego roku Majka współpracował z hrabią Janem Zbigniewem Potockim, który uważa się za jedynego legalnego prezydenta RP.

Na razie Robert Majka nie wszedł w skład Klubu Kukiz’15. Powód? On sprawy nie chce komentować. – Nie było większego zainteresowania z obu stron – mówi wiceszef klubu Tomasz Rzymkowski.