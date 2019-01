Kaja Godek wystartuje do PE razem z narodowcami i Korwinem

Tomasz Kalinowski ze stowarzyszenia Marsz Niepodległości poinformował, że do koalicji narodowo-wolnościowej dołączyła Kaja Godek. Prezes Fundacji Życie i Rodzina ma być jedną z liderek list do Parlamentu Europejskiego.

Na początku grudnia Ruch Narodowy i partia Wolność utworzyły "eurosceptyczną" koalicję w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

- Będzie jedna, eurosceptyczna lista do Parlamentu Europejskiego, lista licząca się, która jest cały czas otwarta - poinformował Robert Winnicki.

- Mamy tylko jeden wspólny punkt, za to silny – "do diabła z Unią". Narodowcy mają program na polexit, my mamy program na rozwalenie Unii Europejskiej - mówił Janusz Korwin-Mikke.

Do koalicji dołączyli także poseł Piotr Liroy-Marzec i Grzegorz Braun. – Żeby Polska była polska - pod takim hasłem dołączam do koalicji. Nie mamy wpływu na to, co robią w Berlinie, czy Paryżu, ale mamy wpływ na to, co dzieje się u nas w kraju – tłumaczył Braun.



Pod koniec ubiegłego tygodnia członkowie koalicji informowali, że z ich list wystartuje kolejna znana osoba. Dziś rano poinformowano, że do koalicji dołączyła Kaja Godek. - Nie zmarnujcie swojego głosu na aborterów - powiedziała na konferencji prasowej.

- Będzie jednym z liderów list do Parlamentu Europejskiego - zapowiedział Tomasz Kalinowski ze stowarzyszenia Marsz Niepodległości.