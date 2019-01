Europosłanka PiS: Tym razem Komisja Europejska zachowała się zgodnie ze sztuką

- Tym razem Komisja Europejska zachowała się zgodne ze sztuką, wskazując, że działania, które podejmujemy, są absolutnie zgodne z tym, co proponuje Unia Europejska, jeśli chodzi o zatrzymanie rozprzestrzeniania się ASF - powiedziała posłanka PiS Jadwiga Wiśniewska, komentując opinię KE w sprawie sanitarnego odstrzału dzików.

Komisja Europejska poinformowała w piątek, że zwalczanie ASF jest obowiązkiem każdego kraju, w którym zachodzi ryzyko pojawienia się choroby.

- Walka z ASF jest priorytetem KE, jego obecność w Europie jest zagrożeniem dla europejskiego sektora produkcji wieprzowiny – powiedziała Anna-Kaisa Itkonen, rzeczniczka KE. Dodała, że walka z tą chorobą jest pilnym wyzwaniem i KE ściśle współpracuje przy tym z państwami członkowskimi. Walkę z ASF regulują odpowiednie przepisy prawne. Dyrektywa wyznacza obowiązki, które muszą być wdrażane we wszystkich miejscach, gdzie zanotowano wirusa lub jest ryzyko wystąpienia ASF.

- Wszystkie kraje dotknięte przez ASF muszą wdrażać te środki. To nie jest więc kwestia popierania lub nie, kraje członkowskie muszą, mają obowiązek wdrażać takie działania by zwalczać ASF. Jednym ze środków jest sanitarny odstrzał dzików. Może być stosowany do depopulacji dzików, pod warunkiem, że jest stosowany we właściwy sposób i właściwych miejscach. Według naszych informacji, to właśnie Polska robi – dodała Anna-Kaisa Itkonen.

- Tym razem Komisja Europejska zachowała się zgodne ze sztuką, wskazując, że działania, które podejmujemy, są absolutnie zgodne z tym, co proponuje UE, jeśli chodzi o zatrzymanie rozprzestrzeniania się ASF - powiedziała w Polsat News europosłanka Jadwiga Wiśniewska.

Polityk PiS zauważyła, że "sprawę do KE doniósł europoseł PO Dariusz Rosati, czyli przedstawiciel totalnej opozycji". - Także w tej kwestii chciał atakować Polskę i polski rząd - oceniła.

- Rozbawiło mnie bardzo, kiedy przeczytałam w internecie, że PO-KO (klub Platforma Obywatelska-Koalicja Obywatelska) szuka poparcia już nawet wśród dzików - stwierdziła Wiśniewska, dodając, że "PSL zachowało się bardzo przyzwoicie w tej sprawie".