Sondaż: Czy Tusk powinien stanąć na czele opozycji przed wyborami?

Czy Donald Tusk powinien zrezygnować z fotela szefa Rady Europejskiej przed końcem kadencji i stanąć na czele opozycji? Odpowiedź w sondażu SW Research dla serwisu rp.pl.

W przypadku przegranej opozycji w wyborach do europarlamentu szef RE Donald Tusk może wcześniej wrócić do Polski, by jednoczyć opozycję - powiedział Jacek Protasiewicz z Nowoczesnej.

Poniżej dalsza część artykułu

Szanse na powrót do polskiej polityki Tuska wzrosną, jeśli opozycja nie wygra wyborów parlamentarnych lub jeśli Grzegorz Schetyna nie będzie premierem po ewentualnym zwycięstwie szerokiej listy opozycyjnej. To wniosek „Rzeczpospolitej” z serii rozmów z ważnymi politykami opozycji w ostatnich tygodniach – pisze Michał Kolanko.

Największa grupa respondentów (42 proc.) jest przeciwnych temu, by Donald Tusk rezygnował z fotela szefa Rady Europejskiej przed końcem kadencji i by stanął na czele opozycji. 23 proc badanych popiera ten pomysł. Zdania w tej kwestii nie ma częściej niż co trzeci ankietowany (35 proc.).

- Częściej przeciwnikami takiego rozwiązania są mężczyźni (45 proc.), osoby powyżej 50 lat (45 proc.) oraz badani o wykształceniu wyższym (45 proc.). Tego zdania są też częściej respondenci o dochodzie netto od 2001 do 3000 zł (48 proc.) oraz badani z miast od 100 do 199 tys. mieszkańców (54 proc.) - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.

Największa grupa respondentów uważa, że Donald Tusk nie powinien startować w wyborach prezydenckich w 2020 roku – pokazał ubiegłoroczny sondaż SW Research dla serwisu rp.pl.