W Olsztynie i Elblągu spotkają się dla Adamowicza. "Bądźmy razem"

Prezydent Elbląga Witold Wróblewski poinformował w mediach społecznościowych, że w jego mieście wieczorem odbędzie się spotkania wspierające Pawła Adamowicza. "Hasło: Stop agresji i nietolerancji brzmi dzisiaj wyjątkowo prawdziwie. Nie dajmy się podzielić i zastraszyć!" - napisał.

W Olsztynie oraz Elblągu o godzinie 18.00 odbędą się dziś spotkania "Światełko - myślami z Pawłem Adamowiczem”. W Elblągu spotkanie odbędzie się na Starym Mieście, w Olsztynie, na placu przed ratuszem.

„W Elblągu, jak w wielu innych miastach organizujemy dziś (14.01.2019) wiec przeciwko nienawiści i przemocy. Spotkajmy się o godz. 18.00 na Starym Mieście, przy Ratuszu Staromiejskim. W tej sprawie bądźmy razem” - czytamy na fecebookowym profilu prezydenta Elbląga Witolda Wróblewskiego. „Spotkajmy się, by w milczeniu wyrazić swój sprzeciw wobec agresji i okazać solidarność z Prezydentem Pawłem Adamowiczem. Zabierzmy ze sobą latarki, zapalniczki i wyślijmy symboliczne światełko dla Prezydenta Gdańska” - zaapelował.

Do ataku na Pawła Adamowicza odniósł się w mediach społecznościowych także prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz. "Atak nożownika na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza jest potwierdzeniem, że nienawiść i agresja brutalnie wkraczają w nasze życie, nawet podczas tak radosnych i przyjaznych chwil jak Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. (...) Hasło: Stop agresji i nietolerancji brzmi dzisiaj wyjątkowo prawdziwie. Nie dajmy się podzielić i zastraszyć! Panie Prezydencie, Pawle trzymaj się!" - napisał prezydent Olsztyna.

Do ataku na Pawła Adamowicza doszło na scenie zorganizowanej na Targu Węglowym w Gdańsku, tuż po godzinie 20.00 podczas „Światełka do nieba”. Napastnik wbiegł wówczas na scenę i kilkakrotnie ugodził Adamowicza nożem. Mężczyzna został obezwładniony i zatrzymany. Prezydent był reanimowany i został przewieziony do szpitala. Operacja ratowania życia trwała pięć godzin - poinformowali w poniedziałek ok. 2.30 lekarze. "Pacjent żyje, ale jego stan jest bardzo ciężki" - poinformowano później. Na konferencji z udziałem ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, która odbyła się o godzinie 12.30, poinformowano, że stan zdrowia Adamowicza nadal jest ciężki. Prezydent Gdańska nie jest obecnie przytomny - wynika z informacji przekazanej przez lekarzy. Prezydent Adamowicz nie jest przytomny, nie oddycha samodzielnie, aparatura wspiera też pracę jego serca i płuc.