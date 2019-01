Brudziński i Durczok walczą na Twitterze. „Do zobaczenia w celi”

Dziennikarz Kamil Durczok zarzucił na Twitterze szefowi MSWiA Joachimowi Brudzińskiemu, że wykorzystuje tragedię w Koszalinie do celów politycznych.

4 stycznia w Koszalinie doszło do tragicznego pożaru, w którym zginęło pięć osób. Są to 15-latki, które uczestniczyły w urodzinach jednej z nich. Z płonącego pomieszczenia udało się uciec jednej osobie.

Podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki oraz szef MSWiA Joachim Brudziński zapowiedzieli wzmożone kontrole w escape roomach.

Poniżej dalsza część artykułu

Po wystąpieniu członków rządu sprawę skomentował dziennikarz Kamil Durczok, który ostro skrytykował Brudzińskiego, zarzucając mu, że próbuje wykorzystać koszaliński dramat do własnych celów politycznych. "Min. jbrudzinski bezczelnie wykorzystał tragedię w Koszalinie do swoich politycznych celów. Kiedyś był jedną z nielicznych jasnych twarzy pisorgpl. Dzis działa jak hiena. Oczekuję wizyty policji jutro o 6 rano. Ale pan też za swoje głupoty odpowie. Do zobaczenia w celi” - napisał Durczok.

Nie trzeba było długo czekać na odpowiedź Joachima Brudzińskiego, który zadeklarował, że będzie się modlić w jego intencji. "Wstyd się przyznać, ale dla mnie kiedyś pan też wydawał się jasną twarzą dziennikarstwa. Dziś tylko jedynie mogę panu zadeklarować, że pomodlę się za pana. Pomocy medycznej udzielić niestety nie potrafię" - napisał Brudziński. „Zostałem dzisiaj nazwany przez jednego nieszczęśnika hieną żerującą na tragedii.Zadeklarowałem modlitwę za niego, ale jednemu z księży aktywnych na TT zapowiedź modlitwy zabrzmiała jak przekleństwo. No cóż, pomimo tej teologicznej ”ekwilibrystyki” pomodlę się też za tego kapłana” - kontynuował w kolejnym wpisie.

Już po wstępnych kontrolach widać, że część z tych #escaperoom zostało zarejestrowanych, jako zwykła działalność gospodarcza. Właściciele muszą liczyć się z konsekwencjami prawnymi za spowodowanie zagrożenia zdrowia i życia.Tym bardziej, że szczególnie narożone mogą być dzieci. — Joachim Brudziński (@jbrudzinski) 5 stycznia 2019

Min. @jbrudzinski bezczelnie wykorzystał tragedię w Koszalinie do swoich politycznych celów. Kiedyś był jedną z nielicznych jasnych twarzy @pisorgpl. Dzis działa jak hiena. Oczekuję wizyty policji jutro o 6 rano. Ale pan też za swoje głupoty odpowie. Do zobaczenia w celi — Kamil Durczok (@durczokk) 6 stycznia 2019

Min. @jbrudzinski bezczelnie wykorzystał tragedię w Koszalinie do swoich politycznych celów. Kiedyś był jedną z nielicznych jasnych twarzy @pisorgpl. Dzis działa jak hiena. Oczekuję wizyty policji jutro o 6 rano. Ale pan też za swoje głupoty odpowie. Do zobaczenia w celi — Kamil Durczok (@durczokk) 6 stycznia 2019

Zostałem dzisiaj nazwany przez jednego nieszczęśnika hieną żerującą na tragedii.Zadeklarowałem modlitwę za niego, ale jednemu z księży aktywnych na TT zapowiedż modlitwy zabrzmiała jak przekleństwo. No cóż,pomimo tej teologicznej ”ekwilibrystyki” pomodlę się też za tego kapłana. — Joachim Brudziński (@jbrudzinski) 6 stycznia 2019