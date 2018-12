Prezydent Meksyku: Tylko Trump zarabia więcej niż prezes SN

Prezydent Meksyku Andres Manuel Lopez Obrador nazwał sędziów Sądu Najwyższego Meksyku "najlepiej opłacanymi urzędnikami państwowymi na świecie". Reuters podkreśla, że jest to eskalacja konfliktu prezydenta z Sądem Najwyższym - powodem konfliktu jest zablokowanie przez sędziów planów prezydenta zmierzających do obniżenia pensji urzędnikom.

W piątek Sąd Najwyższy zablokował wejście w życie przepisów, zgodnie z którymi żaden urzędnik nie może zarabiać więcej niż prezydent kraju, który zmniejszył swoje wynagrodzenie do 108 tysięcy pesos miesięcznie (niecałe 5,5 tys. dolarów). Obrador zarabia ponad połowę mniej, niż jego poprzednik na tym urzędzie, Enrique Pena Nieto.

Obrador, weteran meksykańskiej lewicy, który objął urząd 1 grudnia, uczynił z planów oszczędności w sektorze publicznym oś swojego programu zmierzającego do ograniczenia korupcji i zmniejszenia nierówności społecznych w Meksyku.

Krytycy działań prezydenta, wśród których znajdują się sędziowie twierdzą, że redukując wynagrodzenia urzędników chce on osłabić niezależne od władzy wykonawczej instytucje państwa - m.in. sądy - i przejąć nad nimi kontrolę. Obrador odrzuca te oskarżenia.

Po decyzji Sądu Najwyższego Obrador stwierdził, że sędziowie tego sądu są "bez wątpienia najlepiej opłacanymi urzędnikami państwowymi na świecie" dodając, że zarabiają oni 600 tysięcy pesos miesięcznie (niemal 30 tys. dolarów).

Wcześniej tak wysokie pensje sędziów Obrador nazwał "równoznacznymi z korupcją".

- Z całym szacunkiem, tylko Donald Trump zarabia więcej, niż prezes Sądu Najwyższego - dodał prezydent Meksyku.

Sąd Najwyższy Meksyku na Twitterze odpowiedział, że wyliczenia prezydenta Meksyku są odległe od prawdy.

Jak podaje Reuters z budżetu w 2018 roku wynika, że sędziowie, którzy trafili do Sądu Najwyższego, którzy objęli stanowiska przed wejściem w 2009 roku w życie przepisów redukujących ich wynagrodzenie o jedną trzecią, są uprawnieni do wynagrodzenia - wraz z różnymi dodatkami - w wysokości ok. 578 tys. pesos miesięcznie.

Reuters podaje że sędzia stojący na czele Sądu Najwyższego w USA zarabia 267 tys. dolarów rocznie, a pozostali sędziowie sądu - 255300 dolarów. Prezydent USA zarabia ok. 400 tys. dolarów rocznie.

Agencja odnotowuje też, że sędziowie w Meksyku nie cieszą się dużym zaufaniem społecznym. Z przeprowadzonego w 2013 roku badania Transparency International wynikało, że 80 proc. ankietowanych uważało meksykańskich sędziów za skorumpowanych.