May wygrała. Corbyn: Partia Pracy gotowa by rządzić

"Dzisiejsze głosowanie nie zmienia nic w życiu mieszkańców naszego kraju" - tak Jeremy Corbyn, lider opozycyjnej Partii Pracy, skomentował wygrane przez Theresę May głosowanie ws. wotum nieufności przeprowadzone przez parlamentarzystów Partii Konserwatywnej.

"Premier straciła większość w parlamencie, jej rząd pogrążył się w chaosie i nie jest ona w stanie dostarczyć nam umowy ws. brexitu, która byłaby dobra dla kraju, i która na pierwszym miejscu stawiałby miejsca pracy i gospodarkę" - napisał w oświadczeniu, po wygranym przez May głosowaniu, Corbyn.

"Dlatego wycofała się z głosowania nad swoim nieudanym porozumieniem ws. brexitu w tym tygodniu i próbuje uniknąć ponownego skierowania go do parlamentu. Jest jasne, że nie będzie w stanie wynegocjować niezbędnych zmian w Europie" - dodał Corbyn nawiązując do przełożenia zaplanowanego na 11 grudnia głosowania ws. umowy regulującej stosunki między Brukselą a Londynem po brexicie, do którego ma dojść 29 marca 2019 r.

"Teraz (premier May) musi ponownie skierować swoje smutne porozumienie do Izby Gmin w przyszłym tygodniu, aby parlament mógł przejąć kontrolę" - napisał Corbyn.

"Partia Pracy jest gotowa rządzić krajem i przynieść mu porozumienie, które zabezpieczy standard życiowy i prawa pracowników" - podsumował Corbyn.