Biedroń: Przyszły rząd musi odejść od węgla Fotorzepa/ Jerzy Dudek

- Jedną z pierwszych decyzji, jaką będzie musiał podjąć przyszły rząd będzie odejście od węgla. Zgodnie z raportem NIK-u do 2035 będzie go poważnie brakować. Każdego roku do górnictwa dokładamy 10 miliardów złotych, które moglibyśmy przeznaczyć na OZE i zainwestować w to ,co mamy narodowe - uważa Robert Biedroń