Państwowa stacja TV wymazała napis krytykujący Macrona

Państwowa stacja France 3 wymazała krytyczne hasło pod adresem prezydenta Emmanuela Macrona. Chodzi o relację z protestu „żółtych kamizelek”.

15 grudnia we Francji odbyły się kolejne protesty „żółtych kamizelek”. Od 17 listopada, w każdy weekend na ulice wychodzą ludzie, którzy nie zgadzają się z polityką rządu oraz nakładaniem kolejnych obciążeń na najbardziej biednych.

Poniżej dalsza część artykułu

Oburzenie wywołało działanie państwowej stacji France 3, która ingerować miała w treść przekazu. Jak informują Wirtualne Media, w relacji na żywo, na fotografii ustawionej jako tło w studiu telewizyjnym wymazano dolną część transparentu. Choć napis brzmiał „Wynoś się Macron”, widzowie stacji zobaczyli na ekranach samo słowo „Macron”. Odbiorcy, którzy zauważyli manipulację, w mediach społecznościowych nie kryją swojego oburzenia.

Wczoraj informacje o wymazaniu części napisu potwierdził reporter agencji Agence France Presse, który jest autorem fotografii. AFP zwróciła się do stacji France 3, aby wyjaśniono sprawę i uzyskała potwierdzenie, że ingerowano w zdjęcie. Stacja poinformowała jednak, że nie było to celowe oraz zaznaczyła, że to pomyłka osoby, która przygotowała program. Telewizja podkreśliła, że był to „błąd i brak rozeznania” a nie cenzura i chęć ukrycia informacji.

Jak informuję Wirtualne Media, władze stacji zapewniły, że wszczęto śledztwo w tej sprawie. France 3 o sprawie poinformowała w niedzielę na swojej antenie.

Encore un Fake de @franceinfo (ou pour les initiés #FakeAgogo)!

Les machines de propagande FranceTV et Radio France sont subventionnées a hauteur de 3,9 milliards €. Nul besoin de toucher a la santé, la sécurité ou l'éducation pour faire des économies..

Merci a @RIPLAY007 pic.twitter.com/wAhgICr64H — Patrick Edery (@patrick_edery) 16 grudnia 2018

Vous etes nombreux a nous interroger sur l'image ci-dessous, diffusée dans le JT de @France3tv du 15/12, et qui semble avoir été retouchée pour tronquer le slogan "Macron dégage" sur la pancarte d'un #giletjaune. Nous pouvons confirmer qu'il s'agit d'une photo #AFP retouchée 1/2 pic.twitter.com/BKR6LjYOPu — AFP Factuel ?? (@AfpFactuel) 16 grudnia 2018

France 3 est revenu sur cette "photo tronquée" au cours de son JT ce soir pic.twitter.com/wublv2cEjJ — AFP Factuel ?? (@AfpFactuel) 16 grudnia 2018