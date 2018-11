Sondaż: Rośnie poparcie dla rządu

Najnowszy sondaż CBOS to dobre wiadomości dla Mateusza Morawieckiego. W listopadzie wzrosło – w porównaniu z październikiem – zarówno poparcie dla jego gabinetu, jak i zadowolenie ze sposobu w jakim premier wykonuje swoją funkcję.

42 proc badanych (o 3 punkty procentowe więcej niż w październiku) to dziś zwolennicy gabinetu premiera Morawieckiego. Przeciwnicy to 24 proc. (spadek o 5 punktów), a 29 proc. (wzrost o 2 punkty) deklaruje wobec niego obojętność.

Poniżej dalsza część artykułu

Sondaż przeprowadzono w dniach 8–15 listopada 2018, czyli w czasie, w którym bardzo gorąca była dyskusja m.in. o 100-leciu odzyskania niepodległości przez Polskę i Marszu Niepodległości. Jak zauważa CBOS, wraz z wiekiem oceny rządu są coraz lepsze. W grupie wiekowej 55-64 rząd ma 53 proc poparcia, w grupie 65 i więcej to poparcie wynosi 55 proc. Dla porównania, poparcie dla rządu wśród najmłodszych (18-24) wynosi tylko 26 proc.



Wzrosło też zadowolenie z tego, że szefem rządu jest Mateusz Morawicki. Obecnie to 50 proc (plus 3 punkty procentowe). Niezadowolonych jest 31 proc (minus 3 punkty procentowe).

„W grupach społeczno-zawodowych są to najczęściej emeryci (63 proc.), rolnicy (60 proc.) i renciści (59 proc.)” – informuje CBOS.

W podobny sposób wzrosła ocena działalności rządu. 53 proc ma o nim pozytywną opinię (+ 3 punkty procentowe), negatywną – 30 proc (minus 2 punkty procentowe). Najwięcej krytyków rządu jest wśród mieszkańców dużych miast (42 proc negatywnych i pozytywnych ocen), absolwenci wyższych uczelni oraz osoby z gospodarstw domowych o dochodach per capita powyżej 2500 zł (47 proc ocen negatywnych).

Również polityka gospodarcza premiera Morawieckiego jest coraz lepiej oceniana (52 proc, plus 2 punkty procentowe). 35 ocenia ją negatywnie.