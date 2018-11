KE nie wycofa skargi do TSUE. Waszczykowski: Czekamy na wyjaśnienia

- Jeśli Komisja Europejska nie zmieni stanowiska, będzie to oznaczać, że sprawa jest rozgrywką światopoglądową i polityczną - uważa były szef MSZ Witold Waszczykowski.

Komisja Europejska nie wycofa skargi na Polskę do TSUE ws. ustawy o Sądzie Najwyższym. Komisarz V.Jourova poinformowała w rozmowie z czeskimi dziennikarzami, że Komisja Europejska pozytywnie przyjmuje nowelę, ale skargi nie wycofa, ani nie zatrzyma procedury z art. 7.

Przypomnijmy, iż w ubiegłym tygodniu polski parlament w ekspresowym tempie przegłosował nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym.

Był minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski w rozmowie z Polskim Radiem powiedział, że Polska będzie oczekiwać od Komisji Europejskiej wyjaśnień w tej sprawie.

Zdaniem Waszczykowskiego, jeśli KE nie zmieni swojego stanowiska, to będzie to świadczyć od tym, że sprawa nie dotyczy reformy sądownictwa, ale rozgrywki światopoglądowej i politycznej.

Waszczykowski powiedział, że część polityków w Brukseli liczy na to, że wymiar sprawiedliwości w Polsce wróci do stanu sprzed trzech lat, jednak jest to niemożliwe, ponieważ dokonano wielu zmian, między innymi w Trybunale Konstytucyjnym i Krajowej Radzie Sądownictwa.