Stanisławski: Słowa Pawłowicz: szczyt podłości

Pogarda zawarta w tym komentarzu nie jest w stanie mnie obrazi, () ale ten komentarz obra瘸 najwy窺ze prawo Rzeczypospolitej, Konstytucj - pisze Bogus豉w Stanis豉wski, bohater zdj璚ia, kt鏎e komentowa豉 ostatnio pos豉nka PiS Krystyna Paw這wicz.

Chodzi o wpis Paw這wicz na Twitterze, w kt鏎ym pos豉nka PiS komentuje zdj璚ie protestuj鉍ego starszego m篹czyzny, kt鏎y na szyi, obok obok Krzy瘸 Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski, ma zawieszon tabliczk z napisem "Konstytucja".

Co oni z tego starszego cz這wieka zrobili ...? - skomentowa豉 Paw這wicz.

Starszy pan na zdj璚iu to Bogus豉w Stanis豉wski, za這篡ciel polskiego oddzia逝 Amnesty International i dzia豉cz opozycyjny.

Na wpis Paw這wicz zareagowa m.in. Jurek Owsiak, kt鏎y zaapelowa do Polak闚, by na komentarze takie jak Paw這wicz reagowali.

Zareagowa tak瞠 mecenas Jacek Dubois, deklaruj鉍 pomoc dla Stanis豉wskiego, gdyby chcia wytoczy pos豉nce PiS proces za naruszenie praw osobistych.

Wpis pos豉nki Paw這wicz oburzy wielu internaut闚, kt鏎zy zarzucaj jej, 瞠 polsk konstytucj nazywa mieciem.

Na s這wa te zareagowa tak瞠 sam Bogus豉w Stanis豉wski. T逝maczy, 瞠 z powodu pobytu we Wroc豉wiu i O豉wie, gdzie z inicjatywy Regionalnego Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej rozmawia z m這dzie蕨 "o naszej polskoci i naszej europejskoci", dopiero teraz zapozna si z opini pos豉nki.

"Powiem kr鏒ko tak: kto szuka豚y definicji na okrelenie szczytu pod這ci, odsy豉m do haniebnego komentarza pod moim zdj璚iem, skrelonego na twitterze, autorstwa p. Krystyny Paw這wicz" - pisze Stanis豉wski.

"Pogarda zawarta w tym komentarzu nie jest w stanie mnie obrazi, daje za to wiadectwo o stanie cz這wiecze雟twa istoty, kt鏎a ten komentarz skreli豉" - pisze. Zastrzega, 瞠 nie adresuje swoich s堯w do autorki komentarza, ale chcia豚y, by wiedzia豉, 瞠 jej s這wa w jaki spos鏏 go nobilituj - "poprzez znalezienie si w gronie wspania造ch os鏏, kt鏎e pozostan na zawsze zapisane z這tymi literami w polskiej historii, a kt鏎ych godno zd嘀y豉 swoimi s這wami znaczne wczeniej podepta".

Wed逝g Stanis豉wskiego Paw這wicz "obra瘸 najwy窺ze prawo Rzeczypospolitej, Konstytucj, i obra瘸 pami耩 odzyskania przez polskie pa雟two niepodleg貫go bytu, bowiem zel穎ne odznaczenie nosi nazw Polonia Restituta.