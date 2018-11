Kandydat na następcę Merkel zarabia milion euro rocznie AFP

Niemiecki biznesmen Friedrich Merz, który jest kandydatem do zastąpienia kanclerz Angeli Merkel na stanowisku przewodniczącego CDU, ujawnił publicznie po raz pierwszy, że zarabia ok. miliona euro rocznie - czytamy w "Bild am Sonntag".