Kiedy informatyk prowadzący działalność gospodarczą może płacić ryczałt według stawki 8,5 proc.

Ten, kto świadczy usługi rozwoju systemu komputerowego, zapłaci 8,5 proc. podatku. Łatwo jednak o spór z fiskusem.

Skarbówka zgadza się, by informatyk prowadzący działalność gospodarczą płacił ryczałt według stawki 8,5 proc. Ale stawia warunek. Jeśli podatnik będzie świadczył usługi związane z oprogramowaniem, stawka ryczałtu wyniesie już 17 proc.

– Choć interpretacje są korzystne, to nie odpowiadają wprost na pytania podatników. Tym samym nie dają pewności i nie zabezpieczają przed sporem. Przedsiębiorca sam musi zdecydować, jaka stawka jest w jego sytuacji właściwa – mówi prawnik Marcin Malinowski.

Z takim problemem musi się zmierzyć informatyk prowadzący działalność gospodarczą, który zapytał fiskusa o możliwość rozliczenia ryczałtu. Napisał, że zamierza niedługo podpisać umowę z nowym kontrahentem. Będzie świadczył na jego rzecz usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych, klasyfikowane według kodu PKWiU 62.01.12.0. Do jego obowiązków będzie należało m.in.: utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej klienta poprzez analizę bieżących zdarzeń, sporządzanie dokumentacji, definiowanie i projektowanie rozwiązań sieci klienta, analiza oraz rozwiązywanie wykrytych błędów.

Warunkowa zgoda

Podatnik chce od stycznia 2019 r. płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Zapytał, czy może się rozliczać według stawki 8,5 proc. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał pozytywną interpretację (nr 0114-KDIP3-1.4011.489.2018.2.IF), ale nie bez zastrzeżeń.

– Zastosowanie stawki 8,5 proc. jest prawidłowe wyłącznie wtedy, gdy nie są to usługi związane z oprogramowaniem – zaznaczył dyrektor KIS. Gdyby zaś usługi projektowania i rozwijania technologii informatycznych wiązały się z oprogramowaniem, przychody podlegałyby opodatkowaniu stawką 17 proc.

Dyrektor KIS wyjaśnił, że w myśl art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym stawka od działalności usługowej wynosi 8,5 proc. Zgodnie natomiast z art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. g tej ustawy wyjątkiem są usługi związane z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0) oraz związane z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1). W ich przypadku stawka ryczałtu wynosi 17 proc.

Podstawowe znaczenie ma tu klasyfikacja PKWiU. Grupowanie PKWiU 62.01.1 obejmuje również świadczone przez wnioskodawcę usługi sklasyfikowane pod symbolem 62.01.12.0. Jednak znajdujące się przy nim oznaczenie „ex" oznacza, że 17-proc. stawkę ryczałtu należy stosować wyłącznie do usług związanych z oprogramowaniem. Na koniec dyrektor KIS zastrzegł, że interpretacja nie chroni podatnika, jeśli stan faktyczny nie będzie zgodny z opisem we wniosku. Można to zweryfikować dopiero w trakcie ewentualnej kontroli.

– Problem polega na tym, że wiele czynności związanych z rozwojem systemu komputerowego może się wiązać, choćby na pewnym etapie, z programowaniem. Mimo że stawka 8,5 proc. jest kusząca, to takie rozliczenie staje się ryzykowne – mówi programista Michał Janowski.

Trudno o odpowiedź

Marcin Malinowski zwraca uwagę na inną interpretację dotyczącą podobnej kwestii (nr IBPB-1-1/1/4511-21/WRz).Fiskus także zgodził się w niej na zastosowanie stawki 8,5 proc., jeśli wnioskodawca świadczy usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych. Stwierdził jednak, że nie może rozstrzygać, czy te usługi nie są związane z oprogramowaniem i nie podlegają stawce 17 proc. To dlatego, że jest to kwestia nieuregulowana przepisami prawa podatkowego.

– Należy pamiętać, że ryczałt płaci się od przychodów, bez możliwości odliczenia kosztów. Jeśli podatnik nie ponosi wysokich wydatków związanych z działalnością, stawka 17 proc. także może być dla niego korzystna – mówi prawnik. ©?