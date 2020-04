Roczne rozliczenie PIT: część datków na walkę z koronawirusem da ulgę

Ulga jest limitowana. Odliczenie nie może przekroczyć w roku podatkowym 6 proc. dochodu i dotyczy to wszystkich darowizn. Co do zasady odliczać można zarówno datki pieniężne, jak i rzeczowe. Ważne jest jednak, by decydujący się na darowizny pieniężne posiadali dowody wpłaty na rachunek obdarowanego.