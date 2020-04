PIT za 2019 rok po terminie bez odsetek

W praktyce, z uwagi na to, że 31 maja w tym roku wypada w niedzielę, termin na bezkarne rozliczenie PIT za 2019 r. przesunie się do 1 czerwca. Co do zasady termin na złożenie PIT nie został jednak przesunięty. Ustawodawca jedynie wyłączył karalność. Pojawiło się więc pytanie, czy ci, którzy muszą dopłacić podatek, a zrobią to po 30 kwietnia, nie narażają się na konsekwencje finansowe.