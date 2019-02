4560 zł ulgi w PIT na dojazdy z niepełnosprawnym dzieckiem

Każdemu z rodziców, którzy wspólnie utrzymują dorosłe niepełnosprawne dziecko, przysługuje odrębny limit odliczenia wydatków na samochód.

Jeśli matka i ojciec na zmianę wożą niepełnosprawną córkę do lekarza i szkoły, to oboje odliczą wydatki na używanie wspólnego auta. Każde z nich może odjąć od dochodu maksymalnie 2280 zł rocznie. Fiskus potwierdza to w najnowszej interpretacji w sprawie ulgi rehabilitacyjnej.

Z pytaniem zwróciła się podatniczka, która wspólnie z mężem utrzymuje dorosłą, niepełnosprawną od urodzenia córkę. Porusza się na wózku inwalidzkim i ma orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym. W 2018 r. nie miała dochodów poza rentą – 11,4 tys. zł rocznie.

Podwójny limit

Kobieta chciała potwierdzić, czy za 2018 r. ona i mąż mogą odliczyć po 2280 zł (razem 4560 zł) od dochodu z tytułu wykorzystania auta, które jest ich współwłasnością. Napisała, że oboje ponoszą wydatki na paliwo. Na zmianę wożą córkę do lekarza, na uczelnię i na rehabilitację. Jednak koszty przejazdów nie były udokumentowane rachunkami ani fakturami.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przyznał jej rację. Przypomniał, że zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o PIT, aby skorzystać z odpisu, należy m.in: mieć na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, być właścicielem (współwłaścicielem) samochodu osobowego i ponieść wydatki na dojazdy. Ulga jest limitowana – nie może przekroczyć 2280 zł. Zgodnie z art. 26 ust. 7c ustawy o PIT nie jest wymagane posiadanie dokumentów stwierdzających wysokość wydatków. Na żądanie skarbówki podatnik musi jednak przedstawić dowody potwierdzające prawo do odliczenia.

Zgodnie z art. 26 ust. 7e ustawy o PIT, z ulgi mogą skorzystać podatnicy utrzymujący m.in. dzieci własne i przysposobione. Dochody tych dzieci nie mogą przekroczyć w roku podatkowym dwunastokrotności kwoty renty socjalnej określonej w ustawie o rencie socjalnej, w wysokości obowiązującej w grudniu. Nie wlicza się do nich alimentów na rzecz dzieci ani zasiłku pielęgnacyjnego. W grudniu 2018 r. renta wynosiła 1029,8 zł, więc limit dochodów wynosi 12 tys. 357,6 zł.

Fiskus może sprawdzić

Dyrektor KIS potwierdził, że matka może odliczyć wydatki na auto do limitu 2280 zł. Nie ma znaczenia, że jej mąż też skorzysta z ulgi.

– Jeśli oboje rodzice łożą na utrzymanie niepełnosprawnego dziecka, każdemu z nich przysługuje prawo do ulgi rehabilitacyjnej w wysokości faktycznie poniesionego wydatku. W przypadku wydatków ograniczonych limitem kwotowym każdemu z nich przysługuje odrębny (własny) limit – napisał dyrektor KIS.

Odjąć można tylko wydatki faktycznie poniesione.

–To korzystne rozstrzygnięcie, organ interpretacyjny nie wyjaśnił jednak kwestii dokumentowania wydatków. Przepisy pozwalają fiskusowi żądać dowodów, by skontrolować prawidłowości zastosowania ulgi. Podatnik powinien mieć m.in. dowód rejestracyjny pojazdu (z którego wynika, że jest jego właścicielem lub współwłaścicielem), prawo jazdy, OC. Skarbówka ma też prawo zażądać paragonów za paliwo – mówi Agata Malicka, współwłaścicielka biura rachunkowego z Warszawy.

Wyjaśnia też, że począwszy od rozliczenia za 2017 r., ulga przysługuje na codzienne używanie auta. Wcześniej tylko na dojazdy na rehabilitację.

Nr. interpretacji: 0113-KDIPT2-2.4011.596.2018.2.EC