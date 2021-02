Większa ulga podatkowa na walkę z koronawirusem

Odliczymy darowizny pieniężne, ale także rzeczowe. Przykładowo maseczki, płyny dezynfekujące czy testy. Także jedzenie, artykuły codziennego użytku, np. koce dla pensjonariuszy domu opieki społecznej czy samochód do transportu chorych. Czyli wszystko, co służy do walki z koronawirusem.