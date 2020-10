Najważniejsze lekcje Lewisa Hamiltona

Lewis Hamilton stał się jedną z największych gwiazd popkultury. W Formule 1 poprawił właśnie rekord wygranych wyścigów należący do Michaela Schumachera, a w najbliższych latach zapewne pobije też inne rekordowe osiągnięcia. Poza torem jego pozycja też będzie rosła, bo dojrzał i starannie planuje swoją nie tylko sportową karierę.

Wszystkie najważniejsze osiągnięcia w samochodowej Formule 1 Hamilton ma już na koncie lub stanie się to lada moment i żadna siła go przed tym nie powstrzyma. Właśnie pobił rekord w liczbie wygranych wyścigów, a siódmy mistrzowski tytuł – czyli wyrównanie osiągnięcia Michaela Schumachera – ma na wyciągnięcie ręki. Za Hamiltonem stoi doskonale naoliwiona zwycięska machina Mercedesa, która w Formule 1 dominuje od sezonu 2014. Tak jak każdy wielokrotny mistrz świata, Brytyjczyk jest kierowcą wyjątkowym. Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że nikt przed Hamiltonem nie łączył w tak skuteczny sposób sportowej kariery z innymi zajęciami. Schumacher, Ayrton Senna czy Alain Prost słynęli głównie z wyczynów na torze, a urzędujący czempion dzieli się z całym światem nie tylko swoją pasją do mody albo muzyki, ale także propaguje bliskie swojemu sercu idee – jak ochrona środowiska, wegański styl życia oraz walka z rasizmem i innymi formami dyskryminacji....

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Oferta specjalna: Tylko teraz e-prenumerata Rzeczpospolitej 2 kwartały w cenie 1 E-wydanie "Rzeczpospolitej"

Dostęp do wszystkich treści rp.pl

Aplikacja na smartfon i tablet

Specjalistyczne dodatki i newslettery

Dedykowane oferty dla prenumeratorów KUP TERAZ