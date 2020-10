Mariusz Cieślik & Robert Górski: Kto potrzyma parasol prezesa?

Żużel czy węgiel? Wice-Hołownia czy wice-Prezes? 500 plus czy 500 minus? A Czarnek to zaraza!

No i stało się. Koronawirus w rządzie. Korona dla ministra Czarnka!

Jest to jedna z tych nielicznych sytuacji, kiedy musimy w pełni zgodzić się z opozycją. Oni od dawna mówią, że Czarnek to jest zaraza!

Ciekawe, że od razu pojawiła się spiskowa teoria na temat choroby nowego ministra nauki. Że niby to nie koronawirus, tylko choroba dyplomatyczna. Że niby nie chcą go w rządzie i teraz kombinują, a test to w ogóle za szybko zrobiony, o wyniku nie wspominając. Spróbujcie mu zrobić test na inteligencję, to wtedy sam ogłosi spisek. Zamiast wyników.

Łezka się w oku kręci, bo w związku z awanturą o Czarnka i demonstracjami uczniów przypomniały nam się czasy innego ministra edukacji. Pamiętacie sympatyczną młodzież krzyczącą „Giertych do wora, wór do jeziora"? Tak, tak, wspominamy to z nostalgią. Byliśmy młodsi, przystojniejsi, a do TVN 24 faszyści nie mieli wstępu. Nie to co dziś.

Obserwowanie medialnych karier dawnych antysemitów, faszystów ...

