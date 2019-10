Ryszard Bugaj: To nie jest państwo dobrobytu

W Polsce króluje prymitywny populizm liberalny. Politycy ze wszystkich partii ścigają się w zapewnieniach, że podniosą wydatki państwa i obniżą nam podatki. Tymczasem najdalej za kilka lat trzeba je będzie podnieść - mówi prof. Ryszard Bugaj, ekonomista.

Plus Minus: Czy było dla pana zaskoczeniem, że partia prawicowa, jaką jest PiS, zaczęła realizować lewicowe postulaty?

Nie powiedziałbym, że lewicowe, raczej socjalne.

Postulaty socjalne nie są lewicowe?

Lewica jest zorientowana na jednostkę, a PiS na rodzinę i do niej adresuje transfery socjalne. Osobiście z aplauzem przyjąłem pomysł wypłacania 500 złotych na drugie i następne dziecko, a na pierwsze z kryterium dochodowym, bo to rzeczywiście miało socjalny charakter. Ale rozszerzenie tego programu, czyli zniesienie kryterium dochodowego, było motywowane czysto politycznie. Tak samo jest z tzw. trzynastą emeryturą dla każdego. To jest pomysł wyłącznie polityczny. Z drugiej strony PiS zaniedbało wydatki na inne usługi, np. służbę zdrowia. To nie jest państwo dobrobytu, o którym tyle się ostatnio mówi. Raczej pasuje do drugiej fali prywatyzacji – dajemy wszystkim więcej pieniędzy, a oni niech już sami urządzą się na liberalnym rynku. Na dodatek opozycja jeszcze ostrzej idzie ...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Oferta specjalna: eprenumerata Rzeczpospolitej tylko teraz dodatkowy kwartał GRATIS! E-wydanie "Rzeczpospolitej"

Dostęp do wszystkich treści w serwisie www.rp.pl

Aplikacja na smartfon i tablet

Specjalistyczne dodatki i newslettery

Dedykowane oferty dla prenumeratorów KUP TERAZ