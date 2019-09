Mongolia reaktywacja Fotorzepa/ Robert Gardziński

Mówią, że tak jest. Że badania potwierdzają, a naukowcy są zgodni – mężczyźni wybierają żony takie jak ich matki. No może, może, choć kiedy brałem ślub, to nie wiedziałem, że też będę miał w całym mieszkaniu pozostawiane kubki z niedopitą herbatą. No i nie wiedziałem, że żona mojej osoby będzie szczególnym rodzajem wyborcy PiS.