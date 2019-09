Prof. Karol Kamiński: Emigracja lekarzy? Tak, ale czasowa

Zamiast utrudniać lekarzom zagraniczne wyjazdy, ułatwiajmy powroty. Niech się na Zachodzie uczą, ale niech wiedzą, że w kraju czeka na nich przyszłość - mówi Karol Kamiński, profesor medycyny.

Plus Minus: Czy polskim lekarzom, którzy wyjeżdżają do pracy za granicę, chodzi głównie o wyższe zarobki?

Na pewno odgrywają one dużą rolę. Nie ma co ukrywać, że w wielu przypadkach jest to kluczowy element. Natomiast to pytanie warto rozszerzyć: dlaczego w ogóle lekarze wyjeżdżają, bo przecież nie dotyczy to wyłącznie Polaków. Otóż ich migracja na świecie jest zjawiskiem pozytywnym. Nowe środowisko i warunki pracy pozwalają spojrzeć na medycynę pod innym kątem, uczą działać w inny sposób. To zawsze jest korzystne. Dlatego wielu niemieckich lekarzy wyjeżdża do Wielkiej Brytanii, a mnóstwo Brytyjczyków do Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii. To jest normalne.

Potem wracają?

Często tak, ale w naszym przypadku to, niestety, proces jednokierunkowy – polscy lekarze wyjeżdżają i nie za bardzo chcą wracać. Tu dotykamy clou problemu. W Polsce skala powrotów jest dużo mniejsza niż drenażu, który nas dotyka. Przez lata lekarzy skłaniały u nas do wy...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Oferta specjalna: eprenumerata Rzeczpospolitej tylko teraz dodatkowy kwartał GRATIS! E-wydanie "Rzeczpospolitej"

Dostęp do wszystkich treści w serwisie www.rp.pl

Aplikacja na smartfon i tablet

Specjalistyczne dodatki i newslettery

Dedykowane oferty dla prenumeratorów KUP TERAZ