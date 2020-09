Wszyscy prezydenci Boba Woodwarda Niewielu dziennikarzy miało tak łatwy dostęp do Białego Domu jak Bob Woodward. Jego książki o George’u W. Bushu, Billu Clintonie, Baracku Obamie i Donaldzie Trumpie poprzedzone były wieloma rozmowami z urzędującymi prezydentami Cliff Owen/AP/east news

Aleksandra Słabisz z Nowego Jorku

Bob Woodward jest ikoną amerykańskiego dziennikarstwa. Jego największym atutem jest wyjątkowa zdolność wyciągania informacji od gwiazd amerykańskiej polityki i pokazywanie, jak działają elity. To on doprowadził do rezygnacji Richarda Nixona. Czy teraz upokorzy kolejnego lokatora Białego Domu?