Terlikowski: Powrót kardynała McCarricka

Są ludzie, którzy dopóki żyją, nie pozwolą o sobie zapomnieć. I to nawet, jeśli dla wielu z nich byłoby to naprawdę opłacalne.

Jednym z nich jest były już kardynał i były ksiądz Theodore McCarrick, który udzielił właśnie wywiadu magazynowi „Slate". A w nim rzewne opowieści o tym, jak to bracia kapucyni, w których klasztorze były duchowny dożywa swoich dni, traktują go jak brata, jak to on sam spędza dni na modlitwie i w bibliotece, a także zapewnienia, że w sumie to on wcale nie jest „taki zły, jak się go maluje".

I można by przejść nad tym tekstem do porządku dziennego, przemilczeć go i uznać, że jest on ostatnią już zapewne próbą błyśnięcia w mediach człowieka, który przez lata był w nich nieustannie, brylował na salonach, gdyby nie to, że pokazuje on – i to skupioną jakby w soczewce – psychikę i myślenie nie tylko samego McCarricka, ale także wielu innych przestępców seksualnych, a także ich radykalnych obrońców. Wciąż powraca w ich przypadku motyw wiary bądź niewiary w wydarzenia. Jakkolwiek absurdalnie by to brzmiało, McCarrick podkreśla: „Nie wierzę, bym zrobił rzeczy, o które si...

